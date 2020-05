In casa, 279 grammi di droga: arrestato 48enne modenese

Probabilmente si era recato a Sassuolo per vendere droga, ma i Carabinieri che lo avevano notato in centro storico con fare sospetto non lo avevano colto in flagranza di reato. Così hanno deciso di seguire i suoi spostamenti. Anche quando l'uomo, un 48enne residente a Modena, è salito sull'auto per fare ritorno a casa. Dove i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Sassuolo, lo hanno fermato facendosi accompagnare all'interno dell'appartamento. Qui hanno rinvenuto 279 grammi di cocaina e 370 euro di denaro contante, provento dell’attività delittuosa.

Accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'uomo è stato tradotto al carcere di S.Anna di Modena