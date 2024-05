In centro con fucile carico, paura a Mirandola: 47enne arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 47 anni, residente a Mirandola, per reati di porto abusivo di armi, tentato furto aggravato e ricettazione.Ieri mattina, intorno alle 7.50, è giunta segnalazione al numero di emergenza 112NUE della presenza in strada a Mirandola di un uomo che imbracciando un fucile si stava dirigendo da via Posta verso via Posta vecchia.Sul posto si sono immediatamente portate, convergendo da direzioni diverse, due pattuglie del Commissariato di P.S. Mirandola e due pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Mirandola e Medolla. Gli operatori hanno individuato il 47enne intento ad avviare, attraverso i cavi di accensione tranciati e collegati tra loro, il motore di un autocarro in sosta vicino al luogo segnalato.

Nelle immediate vicinanze, sotto un camper, è stato rinvenuto e sequestrato il fucile da caccia con un colpo già camerato.



Sul posto anche personale del Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi del caso.



In esito a perquisizione locale, presso l’abitazione dell’indagato sono state rinvenute due ulteriori cartucce identiche per marca e modello a quella inserita nel fucile.



Da successivi accertamenti è emerso che il fucile era oggetto di un furto perpetrato a Campogalliano lo scorso febbraio.



Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.



Modena, 29 maggio 2024