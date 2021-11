In coda per la dose, polemica su anziani al freddo

Un pò ci sta l'incapacità di autoorganizzare una fila ordinata con persone distanziate, nel momento in cui nessuno lo impone, e un pò l'organizzazione delle prenotazioni, che pare avere concentrato senza distinzioni, terze dosi, seconde o prime senza prenotazioni. Fatto sta che la settimana che sta finendo ha visto negli hub e nei centri vaccinali, situazioni che si pensava una volta per tutte lasciate alle spalle. Quelle con lunghe code di persone una vicina all'altra in attesa di essere sottoposti alla vaccinazione. Se ieri all'Hub di Modena sono state segnalate anche due ora in coda di persone anche anziani ed ultraottantenne, oggi la scena è stata immortalata al centro vaccinale di Pavullo. La galleria sotto la quale c'è spazio anche per un distanziamento in reatà presentava una coda incontrollata con decine di persone una vicina all'altra. In attesa di arrivare al punto di primo controllo preliminare alla vaccinazione. Oltre ai mugugni, la preoccupazione di chi teme per i più anziani costretti ad attendere a distanza ravvicinata con altre persona ad una temperatura che nella prima parte della mattina difficilmente supera i 5 gradi e in una galleria particolarmente esposto a corrente.