In giro con falso cartellino Hera per truffare: doppia denuncia

Attività molto intensa con risultati importanti quella dei Carabinieri delle diverse compagnie della provincia di Modena, già impegnati h24 sul fronte dei controlli sul rispetto del decreto sull'emergenza Coronavirus.



Due persone denunciate per truffa e altre due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in diversi comuni della provincia



I Carabinieri della stazione di Formigine hanno denunciato per tentata truffa aggravata un cittadino marocchino 22 enne domiciliato a Sassuolo regolare in Italia e già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato fermato in via Carducci dai carabinieri nel corso di un controllo del territorio, e trovato in possesso di un falso cartellino di operatore della società Hera. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che lo straniero, utilizzando il raggiro del falso controllo ai contatori e verifiche delle bollette, aveva tentato di truffare due persone anziane. L’uomo è stato così anche denunciato per la violazione del provvedimento dell’Autorita’ in tema di misure di contenimento del coronavirus



Nei guai, sempre per truffa, è finita anche una donnadi 50anni, della provincia di Pisa, che con un falso bonifico bancario era riuscita ad ottenere la spedizione di prodotti per la cura della persona per un importo di 350 € da una profumeria di Carpi.



Sempre a Carpi i Carabinieri hanno denunciato alla procura della Repubblica un cittadino marocchino trentottenne domiciliato nel carpigiano, già noto alle Forze dell’Ordine. Il reato contestato è quello della detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti. Iniziato tutto da un Controllo sulla strada della persona, approfondito con la perquisizione dell’abitazione, nella camera da letto sono stati trovati 5,5 g di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.