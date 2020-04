In giro in moto da cross, viene fermato e tira sassi ai Carabinieri

Aveva tirato fuori la moto da cross senza targa e copertura assicurativa e stava facendo un giro quando in via S.Antonio, a Novi di Modena il giovane centauro si è trovato davanti i Carabinieri di Carpi, che gli hanno intimato l'alt per l'identificazione e gli accertamenti del caso. Ma anziché rispondere e collaborare, il giovane, spazientito, ha preso in mano alcuni sassi e li ha lanciati ai Carabinieri, fortunatamente senza colpirli. Un gesto comunque grave che gli è costata la denuncia per resistenza a pubblica ufficiale, reato ben più grave di quello commesso con la violazione dei limiti agli spostamenti liquidabile con una seppur salata sanzione amministrativaNel corso dei medesimi controlli per il rispetto delle norme relative all'emergenza Covid, i Carabinieri di Pievepelago, verso le ore 10 di oggi, hanno rinvenuto a Fiumalbo, in diverse zone del centro storico, alcuni fogli e striscioni riportanti generiche espressioni di dissenso verso il governo sulla gestione, anche economica, dell’emergenza sanitaria. Lungo la Circonvallazione, e’ stato rinvenuto un foglio riportante scritta offensiva e minatoria nei confronti dello Stato. I Carabinieri hanno avviato indagini per identificare l’autore degli scritti.Carabinieri, ma di Castelfranco Emilia, intervenuti nella notte, con i Vigili del fuoco di Modena per un incendio di una autovettura avvenuto nella Via Claudia di Castelfranco. Il veicolo, una Fiat Punto, di un residente, nel parcheggio di un’area condominiale, è stato completamente distrutto dalle fiamme, divampate per cause in corso di accertamento. Dai primi riscontri, non definitivi, pare accreditata l'ipotesi accidentale.