In giro per spaccio: raffica di sanzioni, denunce e arresti

Sono diversi i soggetti fermati nelle ultime ore dai Carabinieri nel corso dei controlli tesi alla verifica della regolarità degli spostamenti destinatari anche di altre denunce, o provvedimenti di arresto, in quanto detentori e/o spacciatori di sostanze stupefacenti. Il caso più particolare e curioso vede protagonista trentenne tunisino, disoccupato e con precedenti di polizia, domiciliato a Castelfranco Emilia che ieri pomeriggio, intorno alle ore 20, sì è messo a spacciare cocaina davanti all’auto dei carabinieri, ferma in via Emilia est. Lo straniero, parzialmente nascosto dietro un gazebo, evidentemente non si era reso conto che, poco distante da lui, era ferma una pattuglia dei carabinieri, in servizio perlustrativo nella zona. I militari, quasi increduli per la platealità del gesto, hanno fermato lui e l'acquirente della droga. I due infatti si erano passati di mano una dose di cocaina di oltre 2 g.Arresto per lo spacciatore e segnalazione amministrativamente alla prefettura per il consumatore, un ventinovenne, anch'egli tunisino. L’arresto è stato convalidato e per lo straniero e’ stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.I carabinieri di Pavullo hanno denunciato alla procura della Repubblica un trentenne italiano, controllato e sorpreso nel pomeriggio, circolare in centro città. Perquisito è risultato in possesso di circa 6 g di hashish. La particolarità di questo intervento è legato al tentativo di giornadicendo che stava andando a trovare i figli presso la ex moglie, producendo apposita certificazione. I carabinieri tuttavia, non soddisfatti di tale giustificazione, hanno effettuato immediate verifiche permettendo di riscontrarne la falsità. L’uomo pertanto è stato denunciato anche per false attestazioni a pubblico ufficiale oltre alla denuncia per detenzione di sostanza stupefacenteNell’ambito degli stessi controlli, effettuati a Fiorano modenese, nella prima serata di ieri, è stato tratto in arresto un italiano 23 enne, del luogo, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Nell'ulteriore perquisizione fatta presso l’abitazione i Carabinieri hanno recuperato 95 g di hashish, 2 g di cocaina e 5 g di marijuana, oltre a 310 euro sequestrati poiché ritenuta provento di attività di spaccio.I carabinieri della stazione di Modena principale, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso la corte d’appello di Bologna nei confronti di un 32enne campano domiciliato a Modena, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo doveva scontare una pena residua di due anni e dieci mesi di reclusione per reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti commessi in più occasioni, a Modena, dal 2013 al 2019. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.