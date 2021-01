Cinque sanzioni amministrative per violazione dei divieti sugli spostamenti durante il regime di zona rossa e una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere a carico di un 39enne di Formigine che, nel corso di un controllo serale, è stato trovato in possesso di un tirapugni e di un coltello a serramanico. Questi i risultati della serie di controlli messi a segno a livello provinciale dai CarabinieriUna sanzione amministrativa è stata elevata dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carpi, nei confronti di un ventunenne pakistano, sorpreso in giro per Carpi alle ore 3,20 di notte.Quattro sanzioni amministrative sono state elevate, per lo stesso motivo, dai militari della compagnia di Sassuolo. In particolare, tre violazioni riscontrate nel Comune di Formigine dai Carabinieri della locale stazione e una violazione contestata dai carabinieri della Tenenza di Vignola.