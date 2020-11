Sono tre le sanzioni elevate dai Carabinieri nella serata e nella notte per inottemperanza al divieto di spostamento e di uscita dalle ore 22. Una elevata dai Carabinieri della stazione di Finale Emilia nei confronti di una persona controllata dopo le 22, che circolava a piedi senza giustificato motivo o comprovate esigenze. Una seconda sanzione è stata elevata, alle due di notte, dai carabinieri di San prospero sul conto di altra persona sorpresa a circolare a bordo del veicolo. Una terza violazione è stata contestata alle 3 di questa notte dai carabinieri della stazione di Pievepelago, per la stessa motivazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.