Incastrato tra gli alberi col parapendio: recuperato incolume

Si è risolto con un grande spavento e con un soccorso acrobatico l'incidente accaduto oggi intorno alle 14 a Pian del Falco. Qui un paracadutista che con il parapendio si è lanciato dalle pendici del Cimone, avrebbe perso il controllo della vela, precipitando velocemente verso terra. Il suolo però non lo ha mai toccato perché la vela, nella caduta, è rimasta incastrata tra i rami quasi alla sommità di un albero attenuando la caduta dell'uomo ed evitando che potesse cadere al suolo. Immediato l'allarme ai Vigili del Fuoco e al soccorso alpino i cui operatori specializzati nel soccorso in quota, hanno raggiunto l'uomo mettendolo in sicurezza e portandolo a terra, praticamente incolume.

