In pochi minuti le fiamme hanno avvolto i mezzi telonati adibito al trasporto di frutta e ortaggi, generando anche una intensa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco da Vignola e Modena con il supporto dell'autobotte per contrastare le fiamme e spegnere l'incendio anche con l'ausilio di agenti schiumogeni. Il rogo è stato circoscritto e l'area messa in sicurezza. Non si riscontra nessun ferito.