Bomporto, fienile distrutto dalle fiamme

Sono centinaia le rotoballe di fieno andate in fumo ed in cenere, in un deposito in via Carrate a Solara di Bomporto. Da qui, alle ore 6 della mattina, è partito l'allarme arrivato alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Modena, ancora impegnati sul posto con tre mezzi ed 11 uomini. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e vista la quantità colpita, proseguiranno per buona parte della giornata. Difficile allo stato attuale stabilire l'origine del rogo. Nessuna ipotesi è esclusa