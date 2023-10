Incendio Care, divampato il giorno fissato da Arpae di una scadenza d'esercizio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La determinazione contiene tutta una serie di prescrizioni per la gestione dei rifiuti e autorizzazioni di opere per l’ammodernamento dell’impianto. E un dato risalta e pone molti interrogativi: il dirigente, nell’atto di autorizzazione, stabilisce infatti che: 'in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con il presente atto, l’esercizio dell’impianto può proseguire in conformità con la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-4004 del 19/10/2016, ad eccezione di quanto disposto al punto 8 del presente atto per le operazioni di recupero R3 ed R5 (ovvero sono immediatamente efficaci le prescrizioni dal punto 2 al punto 24 dell’Allegato Rifiuti), la cui validità è estesa per un termine ritenuto congruo, fino al giorno 01/10/2023'.Non ci è dato sapere se nell’ultimo anno siano stati fatti i lavori prescritti né se ci siano stati atti successivi, magari non disponibili sul sito. Ma è singolare che l’incendio si sia sviluppato proprio l’ultimo giorno disponibile prima della scadenza dei termini. E va compreso a fondo se i lavori prescritti non siano stati effettuati e perché; o se siano stati eseguiti e le prescrizioni rispettate, in parte o interamente, e in questo caso perché sia sviluppato ugualmente l’incendio.