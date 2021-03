Carpi, rogo nella palazzina di via Unione Sovietica: 15 evacuati

Un grave incendio è divampato oggi pomeriggio alle 14.30 al quarto piano della palazzina di via Unione Sovietica 4 a Carpi. Il palazzo è stato evacuato portando all'esterno 15 persone. Una madre con i tre figli è stata affidata ai sanitari del 118 per accertamenti. Al momento la situazione è sotto controllo, l'incendio è stato estinto dai vigili del fuoco prontamente giunti sul posto e sono in corso operazioni di verifica.

