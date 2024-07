'Rogo al KIwi: amianto non intaccato, giovedì era previsto un sopraluogo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ho inoltre saputo dai Vigili del Fuoco che il rogo all'interno non avrebbe intaccato la parte dei rifiuti contenente amianto. Una buona notizia'. Fatto sta che a quanto risulta, Arpae durante la notte non sarebbe stata allertata e a quanto risultanessuna misurazione sarebbe stata fatta rispetto alla qualità dell'area, posto ovviamente che fosse ritenuto necessario. Su questo punto rimaniamo a disposizione per riportare eventuali precisazioni da parte di Arpae.

'Questa mattina ho contattato Arpae per le verifiche non solo per gli aspetti legati all'incendio ma anche sulla gestione dei rifiuti. In condizioni come queste il sindaco ha maggiori strumenti per intervenire e sollecitare un intervento efficace. Cosa che non abbiamo mai smesso di sollecitare, in ogni momento, e già dallo scorso anno, quando a seguito di sopralluoghi all'interno, la problematica emerse. Ora, come detto, questo fatto potrebbe rallentare le procedure che giovedì avrebbero registrato un passo n avanti'



Gi.Ga.