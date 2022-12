Incendio di tetto a San Felice e incidente con auto in fiamme a Savignano

Dalle ore 22 due impegnativi interventi per i Vigili del Fuoco. Un ferito

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco impegnati dalle 22 con 2 squadre a San Felice Sul Panaro, in via per San Felice, a seguito di un incendio di un tetto il legno di una abitazione. Il Pronto intervento ha limitato la propagazione fiamme. Una altra squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta verso le 23 a Formica di Savignano, in via Claudia, dove dopo un scontro tra due auto una di queste si è incendiata. Un ferito nell'incidente è stato assistito dal 118, ma nessuna persona e rimasta coinvolta nel rogo dell'auto.





