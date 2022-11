Sassuolo: incendio nella notte distrugge autolavaggio

Vigili del Fuoco impegnati alle 1,30 della scorsa notte per l'incendio generato in via Pacinotti a Sassuolo nei locali di un autolavaggio nella vicinanze del centro commerciale Panorama. Le fiamme hanno intaccato un'area di 600 metri quadrati provocandone un crollo parziale. Sul posto tre squadre da Sassuolo, Modena e Vignola. Danni ingenti con crollo parziale della struttura. Nessuna persona coinvolta. Le operazioni per la messa in sicurezza della struttura e dell'area si sono protratte per diverse ore.