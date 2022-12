Castelnuovo: incendio nella notte in ditta lavorazione carni

Alla Fiorani di via Montanara. Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle ore 4. Il rogo generato nella centrale termica. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Sono state impegnate da poco prima delle 4 le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena. Da quando, nella azienda di lavorazione Carni Fiorani di Castelnuovo Rangone, su via Montanara, all'altezza della rototoria di innesto in via della Pace, è scattato l'allarme incendio. Le fiamme hanno coinvolto e creato danni alla centrale termica dell'azienda. I Vigili del fuoco hanno impedito si propagassero nell'adiacente capannone. L'incendio è stato estinto e i vigili del fuoco hanno continuato a presiedere il sito con operazioni di verifica e controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta





