Lama Mocogno, vasto incendio di sterpaglie

Incendio di sterpaglie, questa mattina, intorno alle ore 10, ai margini di un bosco in località Cadignano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze da Pavullo e dai distaccamenti volontari di Frassinoro e Fanano per un totale di 11 uomini impiegati con mezzi fuoristrada e moduli boschivi.

L'incendio è stato fermato ad un centinaio di metri da alcune abitazioni portando in fumo vegetazione per circa 3500 m². Da segnalare anche il contributo di un agricoltore che ha messo a disposizione una botte per il contrasto dell'incendio.