Incidente a Maranello, 78enne in bicicletta investito da un camion

Questa mattina alle 9.10 si è verificato a Maranello un incidente stradale, nel quale è rimasto ferito un cicloamatore a causa dell’impatto con un camion che trasportava mangimi. L’episodio è avvenuto nei pressi della rotatoria centrale del capoluogo, all’intersezione tra via Claudia e via Nazionale: entrambi i mezzi provenivano da sud e proseguivano nella stessa direzione lungo via Nazionale, per poi affrontare la rotatoria.

Il camion ha investito la bicicletta pochi attimi dopo nell’imboccare via Claudia, in direzione di Pozza: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Maranello, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, e gli operatori sanitari del 118, che in seguito hanno trasportato il ferito all’ospedale di Baggiovara. Il cicloamatore è un uomo di 78 anni (iniziali M. M.) residente a Maranello, mentre il conducente del camion è un 42enne (iniziali A. S.) residente in provincia di Mantova.