Ravarino: autocisterna esce di strada, ferito l'autista interviene l'elisoccorso

In via Muzza in località Stuffione. L'uomo alla guida era rimasto incastrato nell'abitacolo danneggiato del mezzo dove i vigili del fuoco lo hanno estratto. Con l'elisoccorso il trasporto all'ospedale

Grave incidente stradale, con un solo mezzo coinvlolto, nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, in via Muzza a Stuffione di Ravarino. Dove un autocisterna contenente liquame, condotta da un uomo, è uscita di strada ribaltandosi a lato. La cabina ha seguito il movimento delle decine di tonnellate del rimorchio cisterna schiacciandosi in più parti e fermando la sua corsa quasi ribaltata. Il conducente del mezzo è rimasto incastrato con il corpo ribaltato fino all'arrivo dei soccorritori. Prima i Vigili del Fuoco che hanno estratto l'uomo dalla parte del parabrezza della motrice e poi i sanitari del 118 che verificando la possibilità gravità delle condizioni dell'uomo hanno fatto intervenire l'elisoccorso. Ancora sconosiute le condizioni dell'uomo.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.