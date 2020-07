Incidente con feriti, mattinata di code sull'Estense

Vigili del Fuoco impegnati dalle 7 di questa mattina a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto sulla strada Nuova Estense in prossimità del bivio per Serramazzoni. Sono due, conducenti dei due mezzi, le persone ferite, subito trasportate all'ospedale. Lo scontro ha provocato il blocco della circolazione inizialmente in entrambi i sensi di marcia, provocando importanti disagi alla circolazione stradale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la sede stradale intorno alle 9,30 e la situazione sta tornando alla normalità

