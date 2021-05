Incidente mortale a Fiorano: muore motociclista di 50 anni

Incidente mortale questa mattina alle 9 in via Ghiarola Nuova a Fiorano. Un uomo di 50 anni in sella a uno scooter si è scontrato all'altezza delle Ceramiche FAP con un'automobile Opel.Sul posto i sanitari del 118 da Sassuolo e Maranello, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili: il motociclista è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Fiorano Modenese. Via Ghiarola Nuova è stata chiusa al traffico.