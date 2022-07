Serramazzoni, scontro frontale, due feriti

Scontro tra due autovetture oggi pomeriggio alle 16:45 sulla via per Pompeano a Serramazzoni. La dinamica è chiara ed evidenzia uno scontro frontale, lo è meno la verifica delle responsabilità. A seguito dell'urto le due auto sono finite fuori strada, a fianco delle rispettive carreggiate di marcia. Un impatto violento che ha distrutto la parte anteriore dei due mezzi provocando ferite ai due conducenti, ricoverati all'ospedale dopo essere stati estratti dagli abitacoli dei mezzi dai Vigili del Fuoco

