Incidente a San Prospero: auto si ribalta, illesa giovane alla guida

Fortunatamente le conseguenze più importanti sono solo quelle sulla viabilità. Le condizioni della persona a bordo dell'auto che si è ribaltata a bordo strada intorno alle 8,30 di questa mattina sono infatti buone. Si tratta di una giovane donna estratta dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco. Cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

