Auto vola nel fiume, tre feriti

Poco dopo le 9 di questa mattina intervento dei Vigili del Fuoco, in località due Ponti nel comune di Fanano. Un'auto che viaggaiava sulla strada Provinciale è uscita di strada poco prima del passaggio al ponte sul torrente Leo. Il mezzo si è cappottato finendo sul greto del fiume in questo periodo con poca acqua. Immediato l'allarme ai mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto le tre persone rimaste all'interno dell'abitacolo. Ferite ma pare non in pericolo di vita sono state trasportate sulla strada e affidate alle prime cure dei sanitari.