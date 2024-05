Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle 8:25 una squadra dei Vigili di fuoco di Vignola è intervenuta su richiesta del 118 per un incidente tra due auto (una Fiat Punto a benzina ed una Toyota Yaris Hybrid) con una persona incastrata all'interno, a Spilamberto in via Vignolese angolo Via Tagliamento. Con divaricatore e cesoie idrauliche è stata aperta la portiera, liberato il conducente ed affidato alle cure del 118. Sul posto la Polizia Municipale di Vignola per la viabilità compromessa e per gli accertamenti.Poco dopo, alle 9:50 i Vigili del fuoco di S.Felice sono intervenuti per un frontale tra due auto (Toyota Corolla Hybrid e BMW 116) in via Statale Sud a San Giacomo Roncole di Mirandola. Giunti sul posto le persone erano già fuori dall'auto ed assistite dal 118, si è quindi provveduto alla messa in sicurezza delle auto. La strada è stata chiusa alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso ed è tutt'ora chiusa dalla Polizia Municipale giunta sul posto per i rilievi.