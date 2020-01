Ingresso vietato e somministrazione alcool a minori: chiuso locale

Sono l’abuso e la somministrazione illegale di alcool i protagonisti di una notte di controlli dei Carabinieri. Su tutto il territorio provinciale. Controlli che a Carpi hanno portato alla denuncia della titolare ed alla chiusura e al sequestro di un noto locale in via dell’industria. La contestazione riguarda la mancata osservanza delle prescrizioni legate all’apertura. I militari delle aliquote operative di Carpi, Finale Emilia Emilia, e San Martino Spino hanno verificato l’accesso illegale a 4 minori di 16 anni. Tra queste una ragazza è stata segnalata per contraffazione di identità, avendo presentato un documento contraffatto. A questa violazione si è aggiunta la somministrazione di alcool a 4 minori di 18 anni.

L’abuso di alcool protagonista anche sulle strade. In viale Gramsci a Modena un 51 enne ghanese è stato fermato ala guida dell’auto con un tasso alcolemico di 3,27 grammi per litro, livello quasi sei volte superiore alla soglia massima consentita. Sull’orlo del coma etilico. Per guida in stato di ebbrezza ma non si è sottoposto al test procurandosi la sanzione massima, un 35enne cinese finito contro un palo a concordia sulla secchia. A Mirandola inn via agnini un 23enne italiano era alla guida con un tasso di 1,3 grammi grammi di alcool per litro di sangue