Intervento fulmineo: i CC sventano colpo e arrestano rapinatore

Lo hanno bloccato e arrestato all'uscita del negozio che poco prima aveva tentato di rapinare. Si tratta di un 43enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo la sera del 18 agosto, è entrato un un bazar del centro, armato di coltello con lama da 12 centimetri minacciando il titolare per farsi conscegnare l'incasso. Il titolare però ha reagito generando una collutazione che ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato i Carabinieri. Dopo poco i militari arrivavano sul posto. Il malvivente, fallito il suo tentativo di rapina, stava allontanandosi quando è stato visto e braccato dai Carabinieri della locale tenenza. Per lui arresto immediato con l'accusa di tentata rapina aggravata.

