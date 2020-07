Modena, rogo esterno ad una ditta, Vigili del Fuoco evitano il peggio

La densa nuvola di fumo nero visibile a chilometri di distanza, aveva fatto temere un incendio grave, ma fortunatamente così non è stato. Grazie al veloce intervento dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme generate nel cortile esterno di una ditta di elettronica, La Life Elettronica, con sede in via Giardini, località Baggiovara. Il tutto pare per cause accidentali. Le fiamme hanno interessato ieri diversi cartoni ed altro materiale depositato. Fiamme che non hanno intaccato il resto dell'edificio proprio grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti con4 squadra. Nessun ferito. Ancora da quantificare i danni allo stabile. Danneggiate lievemente dal calore due auto in sosta accanto al punto del rogo. Sul posto, per gli accertamenti la Polizia di Stato.