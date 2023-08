Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In tale ambito la Polizia Stradale effettua regolari controlli sulle attività che forniscono servizi, come Autoscuole, per verificare il rispetto delle specifiche normative di settore.Frequentemente sono proprio le autoscuole ad essere sottoposte a controllo. In esse vengono svolti i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, persi a seguito di violazioni del codice della Strada.Ed è in quell'ambito che il personale della Sezione Polizia Stradale di Modena, dopo aver acquisito presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile date, orari e modalità di svolgimento dei corsi, nel trimestre aprile-giugno ha effettuato controlli mensili, che non hanno evidenziato anomalie.Nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi presso un’autoscuola dell’area di Carpi, invece, si sono evidenziate diverse irregolarità nella compilazione dei registri di iscrizione e di frequenza dei canditati ai corsi di recupero punti per la patente dei mezzi pesanti.Le infrazioni accertate hanno comportato la segnalazione alla Provincia di Modena, ente che rilascia l’autorizzazione per tale tipologia di attività, che provvederà ai successivi adempimenti di carattere amministrativo.