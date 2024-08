Iseppi (Fdi): 'Ristori allo sci, il Pd faccia pace con se stesso'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Detto questo penso anche che quando si tratta di risorse pubbliche il coinvolgimento dei sindaci, che a mio parere dovrebbero essere i primi depositari dei contributi, sia indispensabile, perché la montagna non è solo sci, ma deve vivere 365 giorni l'anno - aggiunge Iseppi -. Occorre ripartire da un modello di marketing territoriale adeguato, diverso da quello fallimentare di Valli del Cimone e da attività che valorizzino anche il periodo estivo. Ma finchè arrivare in Appennino sarà più difficoltoso che andare in Trentino e investire in montagna costerà di più, si continuerà a “combattere” ad armi impari. E per questo non sono più rinviabili investimenti nella viabilità (nel 2020 si è cominciato il percorso sulla tangenziale di Pavullo che deve essere al più presto completato) e su una tassazione dedicata alle attività dell’Appennino che deve diventare strutturale da parte della Regione'.