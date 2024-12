Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ben 43 comuni in tutte le nove province sono in questi giorni interessati dalle simulazioni di emergenza, 10 nella provincia di Modena ed in particolare in Appennino.Lunedì 9 dicembre, la simulazione dell'allarme alla diga di Fontanaluccia al confine tra il reggiano e il modenese, interesserà i comuni di Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo), mentre la simulazione di allarme alla diga di Riolunato coinvolgerà tutti i telefoni presenti nei comuni di Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Sestola, Montese. In sostanza, ai telefoni di tutte le persone presenti o in transito nelle aree interessate, saranno inviati i messaggi di allarme secondo le linee guida del Dipartimento nazionale di Protezione civile in caso di calamità o disastro.Nel caso delle grandi dighe, come è l'allarme per Modena, i messaggi di allerta coinvolgeranno tutti i comuni situati a valle degli sbarramenti.Queste esercitazioni mirano a testare e migliorare i sistemi di allarme pubblico, assicurando che le procedure operative siano efficaci in situazioni reali di emergenza.Potenzialmente saranno coinvolti. Volontari di Protezione Civile garantiranno presidio e coordinamento durante le prove.