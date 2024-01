La GDF scova otto lavoratori in nero in un ristorante e in un bar-pasticceria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli approfondimenti hanno fatto emergere come uno dei lavoratori individuati risultasse essere percettore dell’indennità mensile di disoccupazione (NASpI). Subito sono scattate le procedure per l’interruzione dell’erogazione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite.In un’analoga attività commerciale sita in un Comune dell’Unione “Terre di Castelli”, i militaridella Tenenza di Vignola hanno individuato 3 lavoratori “in nero”, sui 4 trovati nel locale all’atto dell’avvio del controllo.

Anche in questo caso, 2 persone risultavano aver da poco presentato la richiesta per la percezione della NASpI, ma l’intervento ha consentito di interrompere la procedura prima dell’erogazione del sussidio.



In entrambi i casi, per gli esercizi commerciali, oltre all’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, è stata proposta all’Ispettorato del Lavoro l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività per l’impiego di personale “in nero” superiore al 10% del totale dei lavoratori subordinati presenti, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.



'Il contrasto al sommerso da lavoro costituisce uno dei principali obiettivi della Guardia di

Finanza - sottolinea il Comando Provinciale - in quanto il lavoro nero sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste'.