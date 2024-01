La Lega: 'Medolla va commissariata'. Il Pd: 'Solidarietà al sindaco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il Partito Democratico medollese e della Bassa Modenese intervengono su quanto sollevato dalla Lega relativamente a un provvedimento della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale sui comportamenti tra Comune e Unione in materia di bilancio e contabilità.'In contesti difficili, quando altri che parlavano solo per slogan hanno saputo solo defilarsi e sparire in modo irresponsabile, l’amministrazione Calciolari ha garantito non solo conti in ordine in sede di approvazione dei bilanci, che hanno sempre goduto del parere favorevole del Responsabile Tecnico Finanziario e del Revisore dei Conti, ma ha contestualmente lavorato per una sempre maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, cui sono conferiti servizi fondamentali che i cittadini della Bassa modenese sperimentano quotidianamente' - scrive il Pd.

'Per anni sui banchi dei consigli comunali e unionali, la Lega ha denunciato a gran voce che i principi di trasparenza, veridicità ed economicità, nonché gli obblighi legati alla pubblicazione degli atti ed i tempi di approvazione dei bilanci fossero alquanto nebulosi - aveva detto Lavinia Zavatti della Lega di Medolla -. In un silenzio irreale, nel tentativo forse di minimizzare il contenuto della delibera indirizzata al Comune di Medolla, approda un provvedimento della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale che attesta gravissimi comportamenti tra Comune e Unione in materia di bilancio e contabilità. La sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale con la deliberazione n.21 del 14 Dicembre 2023, infatti, dettagli e denuncia numerosi comportamenti scorretti tra i due enti, evidenziando l’incapacità e l’inefficienza degli amministratori, degli enti e degli organi di controllo interni. Di fronte a simili osservazioni, ora al vaglio della Procura e della Procura della Corte dei Conti a nulla servono e serviranno i tentativi di sindaco ed assessore al Bilancio di scaricare le colpe all’Unione, alla Mirandolaexit, o ai ragionieri dimissionari, l’unica soluzione - nonché atto di responsabilità verso i cittadini - sono le immediate dimissioni e il commissariamento del Comune di Medolla'.