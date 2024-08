La notte dei Carabinieri tra sbandati ubriachi alla guida e ladri di bici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena, la notte scorsa, nella centralissima piazza Roma, un cittadino ha notato individuo impegnato in conversazione con altri uomini, mentre teneva per il manubrio quella che sembrava una bicicletta a lui rubata lo scorso 29 dicembre 2023.

Chiamati i Carabinieri, il successivo controllo ha fatto effettivamente emergere il possesso della bici rubata, che ha comportato per l’uomo, un 33enne di origini bengalesi, la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita subito al legittimo proprietario.



A Spilamberto un italiano di 37 anni è stato trovato questa notte ad aggirarsi nel centro abitato in possesso di un coltello di dimensioni importanti, il cui porto senza giustificato motivo ha comportato per lo stesso una denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi.



A Sassuolo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica, per danneggiamento, un 23enne italiano sorpreso a dormire all’interno di un’autovettura dopo averne forzato la portiera. E' stato il proprietario dell’auto che, dovendo mettersi alla guida del suo mezzo regolarmente parcheggiato per strada, ha chiamato il 112 dopo aver scorto l’intruso all'interno dell'abitacolo.



Sempre a Sassuolo, durante un servizio di perlustrazione delle periferie e su segnalazione di un cittadino, i Carabinieri hanno sequestrato tre panetti di hascisc per un peso di circa 250 grammi, occultati in un muretto e funzionali allo spaccio.

In tema di stupefacenti, gli stessi militari di Sassuolo hanno controlla un 32enne marocchino, trovato in possesso di una modica quantità di hascisc. Per lui una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.