La mappa dei nuovi contagi: 31 degli 81 nuovi casi sono a Modena città

Gli 81 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena sono per la maggior parte in isolamento domiciliare (71 casi) mentre 10 casi sono ricoverati. Nessuno in terapia intensiva.decedute sono:Una donna di 89 anni di ConcordiaUna donna di 87 anni di FormigineUn uomo di 85 anni di MontefiorinoUn uomo di 91 anni di CastelvetroUn uomo di 84 anni di SerramazzoniUn uomo di 89 anni di ModenaUn uomo di 90 anni di MirandolaUna donna di 67 anni di SassuoloUn uomo di 75 anni di CavezzoUn uomo di 79 anni di BomportoUn uomo di 78 anni di CarpiUna donna di 87 anni di ModenaEcco laBomporto 1Carpi 11Fiorano 2Formigine 3Lama Mocogno 4Maranello 2Medolla 2Mirandola 1Modena 31Montefiorino 2 ( ieri 7 Palagano 1Pavullo 2Ravarino 2San Felice 3Sassuolo 4Soliera 5Spilamberto 2Vignola 1Non residenti in provincia 2Si aggiungono 50 nuovi, vale a dire senza più sintomi, e 34 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 521 le persone guarite clinicamente, di cui 310 con anche il doppio tampone negativo