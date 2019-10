La pasta è scotta, e giù botte

Carabinieri di Mirandola in azione ieri, a Medolla, per un nuovo caso di violenza e maltrattamenti in famiglia. Protagonista un imprenditore di 40 anni che dagli accertamenti è risultato essere autore di numerose e ripetute percosse nei confronti della moglie 35enne, perpetrare ai danni della donna anche per futili motivi. Come la cottura della pasta. Troppo cotta, troppo cruda, o troppo condita. Il codice rosso, procedura di emergenza che prevede l'ascolto della vittima in tempi brevi dalla Procura e dagli organi di polizia giudiziaria, e che obbliga e consente procedimenti e provvedimenti veloci nei confronti degli autori, è scattato, anche in questo caso. L’uomo è stato denunciato e la donna è stata trasferita in una casa di accoglienza protetta.