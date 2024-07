La sagra al Borgo di Lavacchio con le opere vincitrici della Biennale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le opere di pittura, anche di grandi dimensioni, collocate sul muro pubblico che porta al borgo, si presentano come un viaggio visivo in un tempo lontano, quello della fanciullezza perduta, delle antiche leggende, delle tradizioni contadine, come le veglie notturne nelle stalle o il ricordo di personaggi illustri del passato, come l’omaggio al pittore pavullese Gino Covili.Queste nuove opere, che si aggiungono ad oltre venti già presenti e selezionate nelle scorse Biennali, confermano l’importanza di un progetto artistico che si pone l’obiettivo di ridare vitalità e prestigio al borgo romanico di Lavacchio, luogo d’arte rinomato fin dagli anni’80, grazie al Circolo Culturale di Lavacchio e al coordinamento dell’artista Anna Minardo, che coinvolsero artisti di fama nazionale ed internazionale chiamati a realizzare sulle facciate delle case del borgo e sul muro pubblico opere di pittura, scultura e mosaico.

L’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessorato alla Cultura che ne cura la progettualità, attraverso azioni di valorizzazione e promozione non solo del borgo di Lavacchio ma anche di altre frazioni del territorio, ribadisce l’importanza della conservazione delle tradizioni e delle memorie locali. Lavacchio, visitato ogni hanno da migliaia di turisti e viandanti, è anche la luogo da cui è nata la Via delle Fiabe, che conta oggi ben otto siti.

Domenica 21 luglio in occasione dell’inaugurazione, oltre alla presentazione delle opere e degli artisti è previta una visita guidata gratuita ai murales storici, alla torre medievale, alle marcolefe e snumaj. Ad allietare la giornata, lo stand gastronomico a cura del Gruppo frazionale di Lavacchio.