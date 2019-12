Rubavano le offerte in chiesa: arrestati dai Carabinieri

Forzavano le cassette delle offerte in chiesa o, nel caso, ne prelevavano il contenuto servendosi di sottili aste con gli estremi modificati per estrarre monete e banconote. Erano specializzati nel farlo, tanto da avere già dei precedenti specifici alle spalle, e tanto che quando i Carabinieri della compagnia di Pavullo ieri pomeriggio li hanno fermati a San Dalmazio di Serramazzoni, dopo avere rubato 20 euro dalla cassetta delle offerte della locale chiesa parrocchiale, hanno verificato che i due, 26 anni lui e 33 lei, rispettivamente di Sassuolo e di Piacenza ma residenti a Fiorano, hanno contestato loro almeno altri due furti, per un totale di 100 euro, commessi nei giorni scorsi alla chiesa di San Bartolomeo e alla chiesa di Monteobizzo, a Pavullo.Per questi reati sono stati arrestatiNella foto i Carabinieri della compagnia di Pavullo con il denaro recuperato ed i vari strumenti utilizzati dai due per lo scasso o per il prelievo del denaro dalle cassette delle offerte