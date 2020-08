Lama, coinvolto in incidente stradale: picchia l'altro automobilista

Ieri mattina a Lama Mocogno un cinquantottenne modenese mentre percorreva la Provinciale 486 per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la propria Ford Focus con una Fiat 500 condotta da una trentacinquenne del luogo. A seguito dell’incidente tra i due conducenti è scaturito un acceso diverbio fino a che il 58enne ha colpito con schiaffi e calci il 35enne cagionandogli lesioni e allontanandosi dal luogo del sinistro. I carabinieri di Lama Mocogno, intervenuti, hanno identificato l’uomo denunciandolo per lesioni personali.