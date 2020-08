Lama Mocogno: entrano in appartamento per rubare energia elettrica

Avevano provato a rubare energia elettrica, collegandosi al contatore di una casa privata. E per farlo avevano forzato la porta di ingresso allo scopo di accedere al contatore. Si tratta di due italiani, residenti a Lama, denunciati per violazione di domicilioe furto di energia elettrica. Il fatto è accaduto il 7 agosto.I due sono stati individuati dai Carainieri di Lama Mocogno.Sempre a Lama Mocogno, i Carabinieri hanno identificato e denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, una cinquantenne del luogo, già nota alle forze di polizia. Si era messa alla guida di fatto ubriaca e probabilmente per questo era andata a sbattere contro il muro di recinzione di una abitazione. Intervenuti sul posto, i Carabinieri l'hanno sottoposta alla prova con etilometro, rilevando il superamento dei limiti consentiti e procedendo al ritiro immediato della patente.