Lama Mocogno: la guardia medica notturna nei festivi solo a Pavullo

A partire da sabato 11 la continuità assistenziale (guardia medica) notturna a Lama Mocogno nei prefestivi e nei festivi - come già avviene dal lunedì al venerdì - verrà garantita dalla guardia medica di Pavullo in Galleria Aldo Moro 2, dalle ore 20 alle ore 8 (telefono 0536309720).Rimane invece confermato il servizio di guardia medica diurna il sabato (dalle 10 alle 20) e nei festivi, domenica compresa (dalle 8 alle 20), con ambulatorio presso la sede di Lama Mocogno in via XXIV Maggio, 11.