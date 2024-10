L'annuncio dei sindaci: 'Aimag, azzerato il dividendo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il gruppo di lavoro dei soci pubblici di Aimag Spa sta collaborando in modo strategico e operativo con l'azienda. Sin dalla sua costituzione, il gruppo ha avviato incontri con attori chiave come Atersir e i soci privati, inclusi Hera Spa e le fondazioni locali - si legge ancora nella nota -. I sindaci hanno sottolineato l’importanza di raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere una visione chiara e per instaurare un dialogo costruttivo con il consiglio di amministrazione di Aimag Spa e la struttura tecnica, con l’obiettivo di guidare l’azienda verso un futuro solido.

Durante i lavori, insieme ai soci, sono stati analizzati gli asset industriali e le strategie future per il nuovo piano industriale, dando priorità alla volontà di mantenere la maggioranza pubblica della società. Particolare attenzione è stata dedicata ai servizi di gestione ambientale, condividendo l'ipotesi di gara a doppio oggetto per l’affidamento come già indicato in Consiglio d’ambito. Il tema dell’innovazione rimane centrale, soprattutto in vista delle future gare per il servizio idrico e le reti gas, e per gli investimenti nella transizione energetica e lo sviluppo di altri settori aziendali. Nelle prossime settimane, il gruppo completerà gli scenari industriali da presentare ai soci, con l’obiettivo di garantire stabilità e crescita per Aimag. I dettagli per un nuovo patto di sindacato saranno definiti una volta approvato il piano industriale, assicurando così un processo ben strutturato e utile per il futuro aziendale'.