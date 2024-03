Lapam, è morto a 90 anni Emilio Mordini: imprenditore di Pievepelago

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mordini ha iniziato giovanissimo come sarto nell’azienda di famiglia fondata nel 1907. Successivamente ha deciso di aprire il suo negozio di abbigliamento: da sempre associato Lapam Confartigianato, la sua attività è diventata un punto di riferimento per il paese, che ora continua grazie al figlio Stefano e ai nipoti. Grande lavoratore, Mordini si è sempre distinto per un profondo impegno anche nel sociale e nella vita associativa, credendo fortemente nello sviluppo del territorio di Pievepelago dove è nato e cresciuto.



'Con lui se ne va un pezzo di storia importante di Pievepelago e della Lapam – aggiunge Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato –. È importante che i suoi figli e i suoi nipoti continuino nel lavoro iniziato da Emilio, che è stato bravo anche nel saper tramandare la sua passione, le sue conoscenze e il suo saper fare alle nuove generazioni. La passione per il lavoro che lo ha sempre accompagnato e contraddistinto deve essere da modello per noi e per tutti gli imprenditori, del presente ma anche del futuro'.

I funerali si svolgeranno martedì 12 marzo presso la Chiesa Parrocchiale di Pievepelago alle 12.