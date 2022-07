L'appennino modenese definito area interna: 11,5 milioni da investire

L'appennino modenese è stato riconosciuto in questi giorni come 'Area interna' e potrà beneficiare, oltre a risorse per 11,5 milioni per il rilancio della montagna, di altre agevolazioni come bandi creati in funzione dei bisogni dell'area stessa e criteri preferenziali nelle procedure di gara.Il riconoscimento è il frutto del lavoro congiunto del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei che ha collaborato con l'assessore Barbara Lori della Regione, ente che ha istruito l'operazione. Le aree interne sono quelle identificate dentro il perimetro dei Comuni montani, o parzialmente montani, che superino una certa soglia di potenziale fragilità, contenute in una mappatura nazionale basata sulla distanza dal centro di offerta più vicino. L'area interna della provincia di Modena comprende tutti i 18 Comuni montani del territorio.'È una grande notizia che riempie di orgoglio e responsabilit' - ha affermato il presidente della provincia Giandomenico Tomei commentando la comunicazione fornita dalla Regione Emilia-Romagna con l’Assessora. 'Fin da domani - ha affermato - ci metteremo al lavoro insieme ai sindaci del territorio (che in estate non si fermano mai, per accogliere i turisti) per studiare insieme quali siano le migliori strategie da mettere in campo per il futuro della montagna. Siamo pronti a fare la nostra parte, per la comunità modenese' - ha concluso TomeiNella cartina, la suddivisione delle aree interne e dei contributi previsti