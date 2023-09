Fiorano: lastra da 200 kg si stacca da cupola santuario

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il distacco del grande elemento della copertura della cupola, una lastra di piombo del peso di circa 200 kg avrebbe potuto creare, una volta caduta a terra, conseguenze gravi e imprevedibili, ma ogni rischio è stato annullato dall'intervento dei Vigili del fuoco che con tecniche tipiche del soccorso alpino, hanno riportato in sicurezza la cupola, rimuovendo la lastra. Il distacco ha però preoccupato e per consentire le verifiche opportune della cupola, il Santuario sarà reso non fruibile fino agli accertamenti ed eventuali lavori necessari per tutelare la sicurezza della popolazione