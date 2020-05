Latitanti, ladri e spacciatori: due arresti e un furto sventato dai CC

Due arresti, una denuncia e un furto sventato. Sono i principali risultati dell'attività di controllo del territorio messa in campo dai Carabinieri in provincia di Modena



Sabato, i militari della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 25 enne. L'uomo, residente a Castelnuovo, era oggetto di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. Il 25enne deve espiare oltre sei anni di reclusione per reati commessi sino al 2018 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi



Nella stessa giornata, i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino maghrebino 25enne. Sorpreso all’interno del parco Amico si era dato alla fuga alla vista dei militari. Dopo un breve inseguimento a piedi il ragazzo è stato raggiunto e allo scopo di sottrarsi al controllo ha colpito al volto uno degli operanti con una gomitata.

A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, motivo per il quale è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.



Rimanendo a Sassuolo, la scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione, sono intervenuti sulla segnalazione di un furto in corso all’interno del deposito di un’azienda ceramica. I Carabinieri hanno sopreso i ladri che si stavano dando alla fuga a bordo di due furgoni.

Dopo un inseguimento per le vie di Sassuolo, i fuggitivi hanno preferito abbandonare i due veicoli fuggendo a piedi nelle campagne limitrofe.

Il materiale rubato, diversissimi paletti in legno, sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.



A Fiorano, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della locale stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno segnalato quattro ragazzi quali assuntore di sostanze stupefacenti. Alla vista dei Carabinieri i quattro giovani si sono disfatti di un involucro contenente cocaina, immediatamente recuperato e sequestrato.