Lavoro nero e violazione norme anti-covid: sanzioni e blocchi in cantiere

A carico di una ditta subappaltatrice, è emerso un impiego massiccio di lavoratori in nero, con un operaio irregolare su due. Nei confronti di tutte le altre ditte attive nel cantiere, invece, sono state riscontrate più carenze in materia di sicurezza e di prevenzione anti-Covid.È l'esito dei controlli di Carabinieri e Ispettorato del lavoro qualche giorno fa in un cantiere edile di Ravarino, nel modenese. Sono state contestate violazioni penali a carico dei tre datori di lavoro, titolari delle imprese controllate, mentre le sanzioni elevate nel corso dell'ispezione sono arrivate a quota 7.900 euro, con ammende per oltre 14.000. Per le tre ditte è stata applicata la multa accessoria della sospensione dell'attività lavorativa per violazioni alla normativa anti-Covid, anche se le carenze risultano già ripristinate, e per una delle tre è arrivato anche il provvedimento di sospensione dell'attività nel cantiere 'fino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori'.Immagine non collegata ai fatti descritti