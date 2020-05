Lega Castelfranco, Corazza: ‘Ok alla Girotti Zirotti, mi dimetto io’

Andrea Corazza, il consigliere Lega di Castelfranco che due giorni fa, insieme a Massimo Zannito aveva chiesto le dimissioni della capogruppo Cristina Girotti Zirotti, fa un passo indietro e - dopo le spiegazioni della stessa Zirotti sulla questione dei fondi da devolvere alla emergenza Covid - ritira la richiesta di dimissioni. ‘Alla luce della spiegazione della capogruppo ritiro la richiesta di sue dimissioni - spiega Corazza -. In questo periodo ho dovuto fare i conti con problemi di salute e per questo ho deciso di dimettermi io stesso dal Consiglio. Auguro i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi’.Al posto di Corazza in Consiglio a Castelfranco dovrebbe subentrare in quota Lega Gianluca Tomesani.