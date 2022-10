Lega, Ruggeri, Bergamini e Semeraro nuovi segretari nel modenese

Non solo Modena città con la promozione di Caterina Bedostri . Ieri si sono tenuti i congressi in altre tre sezioni modenesi della Lega. A Sassuolo il nuovo segretario è Sharon Ruggeri, a Fiorano, che comprende anche Formigine e Maranello, è stato scelto Matteo Bergamini e a Vignola Lucilla Semeraro (). Questi nomi si aggiungono ad Angela Piccioli per Castelfranco Emilia, Giulio Bonzanini per Carpi e Emanuele Baldi per la Montagna Modenese.'La fase congressuale rappresenta un momento di grande rilevanza dal punto di vista del confronto e dell'organizzazione sul territorio - afferma il commissario provinciale Davide Romani -. Mi complimento con i nuovi segretari e auguro loro un buon lavoro. Nel farlo sono orgoglioso di rilevare che alla guida di tre delle quattro sezioni riunitesi sono state elette delle donne, che rappresentano ora anche la maggioranza nel direttivo provinciale'.Il ringraziamento non solo al commissario della Lega Emilia, Matteo Rancan, che ha partecipato, insieme al consigliere regionale Stefano Bargi, all'intensa giornata congressuale, cui seguirà quella di Mirandola e della Bassa Modenese. 'Ai commissari uscenti, Luca Volpari, Alberto Bosi e Barbara Badiali, va la nostra gratitudine per lo straordinario impegno profuso e per un'attività condotta sempre fra la gente e al servizio della comunità'.